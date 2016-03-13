Home Home Roll-Array: Pannello Fotovoltaico a Forma di Tappeto Trasportabile ovunque

di Redazione 13/03/2016

Non si era decisamente mai visto un pannello fotovoltaico facilmente trasportabile ed estensibile come un normale tappeto. L'innovazione proviene dalla Gran Bretagna Un'equipe di ricercatori britannici, capeggiati dal giovane John Hingley, ha ideato un pannello fotovoltaico incredibile: si trasporta facilmente e si stende come un normale tappeto. L'apparecchio è lungo circa 20 metri e rivoluzionerà il settore delle rinnovabili. Hingley ha parlato della sua straordinaria microgrid in scatola, sottolineando però che per produrla in larga scala occorrono molti fondi che, probabilmente, non tarderanno ad arrivare. L'invenzione riguarda infatti il settore delle energie rinnovabili, un settore in crescita, in cui molte imprese stanno investendo. Lo scopo dell'ingegnere inglese è produrre tanti tappeti fotovoltaici che, a quanto pare, saranno di diverse dimensioni. L'ideatore del pannello fotovoltaico trasportabile ha detto che finora la raccolta fondi è andata alla grande: il 41% della somma necessaria per iniziare l'iter produttivo è già stato raccolto. Quanto serve per innescare il processo produttivo? 600.000 sterline. Il pannello fotovoltaico a forma di tappeto è stato ribattezzato 'Roll-Array' ed è composto completamente da seleniuro di rame, un materiale che si comporta molto meglio del silicio, usato finora per costruire i pannelli fotovoltaici. Il punto di forza del 'Roll-Array', oltre al rispetto dell'ambiente e all'immagazzinamento di energia pulita, è la sua trasportabilità: si può portare da ogni parte, anche in zone impervie. L'energia alternativa potrà essere portata, dunque, in luoghi finora off limits. https://player.vimeo.com/video/145871430 Secondo il team che ha lavorato al 'Roll-Array', il tappeto fotovoltaico è facilmente trasportabile mediante vetture 4 X 4 come una Land Rover. John Hingley e il suo team hanno lavorato presso la società di energia rinnovabile Renovagen e, alla fine, hanno creato qualcosa di portentoso. Renovagen sostiene che 'Roll-Array' è in grado di generare una quantità di energia 10 volte superiore a quella che riescono a produrre gli odierni pannelli fotovoltaici trasportabili. Un campo fotovoltaico standard viene installato solitamente in 22 ore. Il tappeto fotovoltaico, invece, si stende nel giro di 2 soli minuti e può anche essere ancorato al terreno con apposite viti per resistere, così, a venti fortissimi. Una volta steso, il 'Roll-Array' è in grado di produrre energia solare. Le batterie e gli inverter sono posti alla base dei pannelli.

