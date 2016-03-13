Fedez: Botte da Orbi in Casa per Musica troppo Alta, Ricoverato

Il celebre cantautore Fedez è stato protagonista di una violenta rissa, nelle ultime ore. Il motivo? Il volume della musica troppo alto in casa

"Belen Rodriguez e Fedez continuano a frequentarsi. La settimana scorsa il rapper e l'argentina si erano visti rima nel ristorante La Risacca di Milano per poi andare in un locale sui navigli e finire la serata nella discoteca The Club. Fedez e Belen si sono rivisti qualche sera fa,nel ristorante Le Petit Bistrot, conosciuto come 'Il quartier generale' della Rodriguez, dove Belen è solita far festa con le amiche più fidate. All'interno del locale tra loro c'è sempre stato molto feeling, ma quando poi è arrivato il momento di uscire hanno preferito stare a distanza, anche se solo di un paio di metri. Per poi andare in un altro locale su due auto diverse. Come mai? Hanno qualcosa da nascondere?".

Un vicino di casa, stanco dell'alto volume della musica proveniente dalla sua abitazione, aveva chiesto a Fedez di farla finita. I due si sono messi ain modo acceso e sono venuti alle mani. Il rapper milanese ha rimediato un trauma alla mandibola, mentre il vicino un trauma facciale. Entrambi sono stati trasportati in ospedali milanesi: l'artista al 'San Paolo', il vicino di casa al 'San Carlo'. Non si sa chi è stato il primo ad alzare le mani. I medici dei due nosocomi milanesi hanno subito curato Fedez e il vicino di casa, un 41enne. Una volta tornato a casa, l'artista ha voluto rasserenare i fan pubblicando un video su. Non è la prima volta che Fedez viene alle mani con qualcuno. E' successo già, ad esempio, un anno fa in un locale milanese. L'artista, infatti, è un assiduo avventori di ristoranti e locali della movida meneghina. Negli ultimi tempi è stato avvistato spesso cone molti pensano che i due non siano semplicemente amici. Novella 2000, ad esempio, ritiene che il rapper e la soubrette argentina stiano flirtando, visto che entrambi sono diventati single da poco: lei si è lasciata col marito; lui dalla storica fidanzata Giulia Valentina. Finora, i diretti interessati non hanno confermato i rumors ma secondo Novella 2000 tra i due c'è del tenero. Riportiamo uno stralcio dell'articolo pubblicato recentemente sul noto rotocalco di gossip:Fedez si è invaghito di Belen? E allora perché prende a pugni la gente? Non dovrebbe essere più sereno?