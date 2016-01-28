Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma, 60enne Ucciso alla Garbatella: Moglie lo Aveva Denunciato per Stalking

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Omicidio alla Garbatella, storico quartiere di Roma. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un appartamento, al settimo piano di un edificio ubicato in via Caffaro   I carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia Eur stanno svolgendo le indagini per scoprire chi ha picchiato brutalmente il 60enne David Maurizio e l'ha ucciso. E' probabile che il decesso dell'uomo sia stato dovuto a una lesione provocata da un corpo contundente. La vittima, secondo i primi accertamenti, aveva diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. E' stato un carabinieri di quartiere a lanciare l'allarme, dopo essere stato avvisato da una persona che conosceva Maurizio. Un fioraio che risiede al piano terra dello stabile dove viveva il 60enne ha rivelato di aver visto, ieri sera, David Maurizio mentre parlava sulle scale con un 30enne:
"Lui era tranquillo, il giovane sembrava teso. La vittima ha preso la posta e mi ha detto buonanotte".
Aveva una vita turbolenta il 60enne della Garbatella. Ultimamente era stato denunciato anche per stalking dalla moglie e domani si sarebbe dovuto presentare dinanzi ai giudici. I carabinieri stanno cercando di scoprire l'omicida di Maurizio e il movente del delitto. Lo storico quartiere romano è sotto choc per la morte del 60enne.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Vittorio Sgarbi: Ladri nella Villa a Ferrara, Bottino da 500.000 Euro

Articolo Successivo

Razze Animali Rischiano Estinzione: Monito Fao

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023