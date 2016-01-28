Roma, 60enne Ucciso alla Garbatella: Moglie lo Aveva Denunciato per Stalking
di Redazione
28/01/2016
"Lui era tranquillo, il giovane sembrava teso. La vittima ha preso la posta e mi ha detto buonanotte".Aveva una vita turbolenta il 60enne della Garbatella. Ultimamente era stato denunciato anche per stalking dalla moglie e domani si sarebbe dovuto presentare dinanzi ai giudici. I carabinieri stanno cercando di scoprire l'omicida di Maurizio e il movente del delitto. Lo storico quartiere romano è sotto choc per la morte del 60enne.
