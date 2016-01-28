Roma, 60enne Ucciso alla Garbatella: Moglie lo Aveva Denunciato per Stalking

"Lui era tranquillo, il giovane sembrava teso. La vittima ha preso la posta e mi ha detto buonanotte".

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un appartamento, al settimo piano di un edificio ubicato in via Caffaro I carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia Eur stanno svolgendo le indagini per scoprire chi ha picchiato brutalmente il 60ennee l'ha ucciso. E' probabile che il decesso dell'uomo sia stato dovuto a una lesione provocata da un. La vittima, secondo i primi accertamenti, aveva diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. E' stato un carabinieri di quartiere a lanciare l'allarme, dopo essere stato avvisato da una persona che conosceva Maurizio. Un fioraio che risiede al piano terra dello stabile dove viveva il 60enne ha rivelato di aver visto, ieri sera, David Maurizio mentre parlava sulle scale con un 30enne:Aveva una vita turbolenta il 60enne della Garbatella. Ultimamente era stato denunciato anche per stalking dalla moglie e domani si sarebbe dovuto presentare dinanzi ai giudici. I carabinieri stanno cercando di scoprire l'omicida di Maurizio e il movente del delitto. Lo storico quartiere romano è sotto choc per la morte del 60enne.