Roma, auto piomba su marciapiede: 4 bimbi travolti

Poteva essere pesante il bilancio di un incidente avvenuto ieri a San Basilio, quartiere periferico di Roma.

Una vettura è stata tamponata da un'altra auto ed è finita su un marciapiede. Il mezzo ha investito 4 bambini che stavano giocando. Sul posto sono subito accorsi poliziotti e vigili urbani per compiere i primi accertamenti e ricostruire la dinamica dell'episodio.

Tutti i bimbi sono stati subito portati in ospedale: uno ha riportato un trauma facciale ma non è in pericolo di vita. Ferito anche un adulto che era insieme ai ragazzini: se l'è cavata con una gamba rotta.