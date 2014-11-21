Loading...

Mike Nichols si è spento, regista eccelso: firmò "Closer" e "Il laureato"

21/11/2014

TITOLO

Lutto nel mondo del cinema. Oggi è morto il grande regista Mike Nichols, che diresse film straordinari come "Il laureato", "Closer" e "Wolf - La belva è fuori".

Nichols aveva 83 anni ed è morto inaspettatamente, visto che non soffriva di nessuna patologia. Il regista, classe 1931, nacque a Berlino e, fin da giovane, dimostrò il suo talento dietro la macchina da presa. Attori del calibro di Dustin Hoffman devono la loro fama a Nichols.

Tanti attori e registi sono rimasti scioccati alla notizia del decesso di Mike Nichols. "E’ sempre stato il centro di gravità. E’ una perdita sismica", ha asserito Steven Spielberg.

