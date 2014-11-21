Mike Nichols si è spento, regista eccelso: firmò "Closer" e "Il laureato"
di Redazione
21/11/2014
Lutto nel mondo del cinema. Oggi è morto il grande regista Mike Nichols, che diresse film straordinari come "Il laureato", "Closer" e "Wolf - La belva è fuori".
Nichols aveva 83 anni ed è morto inaspettatamente, visto che non soffriva di nessuna patologia. Il regista, classe 1931, nacque a Berlino e, fin da giovane, dimostrò il suo talento dietro la macchina da presa. Attori del calibro di Dustin Hoffman devono la loro fama a Nichols.
Tanti attori e registi sono rimasti scioccati alla notizia del decesso di Mike Nichols. "E’ sempre stato il centro di gravità. E’ una perdita sismica", ha asserito Steven Spielberg.
Articolo Precedente
Roma, auto piomba su marciapiede: 4 bimbi travolti
Redazione