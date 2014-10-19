Roma batte Chievo con disinvoltura: ora il Bayern Monaco

Archiviata la pratica col Chievo, squadra battuta per 3-0, la Roma pensa al big match di Champions League contro il Bayern Monaco, squadra temibilissima allenata da Guardiola.

Ieri, la squadra di Garcia ha sconfitto con grande disinvoltura il Chievo. I conti sono stati chiusi già nel primo tempo coi gol di Pjanic, Ljiajic e Totti. Quest'ultimo ha segnato su rigore. La Roma vuole giocarsela con tutti e non teme nessuno. Mai come quest'anno può ottenere grandi risultati. Il passo falso della Juve (pareggio col Sassuolo) fa gioire i giallorossi, a un solo punto dai bianconeri.

Non sarà facile per Guardiola ottenere un risultato utile all'Olimpico contro i 'lupi famelici' dell'AS Roma.