Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Marco Mengoni sceglie Mantova per data zero Mengoni Live 2015

Redazione Avatar

di Redazione

06/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ieri sera, a Mantova, si è svolta la data zero del Mengoni Live 2015, un tour interattivo e innovativo che coinvolge tantissimo il pubblico attraverso un'app (scaricabile da iTunes e Google Play). Per partecipare al nuovo tour di Mengoni, dunque, sarebbe meglio munirsi di uno smartphone.

"Lo smartphone è ormai, per la maggior parte di noi, l’oggetto che più di ogni altro teniamo in mano, guardiamo, osserviamo. Quasi tutto il pubblico assiste ai concerti seguendo lo spettacolo dallo schermo del proprio telefono. Questo fatto mi ha da sempre incuriosito e qualche mese fa ho pensato di approfittare di questo fenomeno 'naturale', rendendolo un vero momento di spettacolo", ha asserito Mengoni, riferendosi al suo tour, connotato da tanti effetti speciali e musica.

I fan potranno ascoltare sia vecchi successi di Marco che nuove ballate come "Guerriero" e "Io ti aspetto".

Domani e l'8 maggio, Mengoni si esibirà al Forum.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, centauro cade e muore sull'Ardeatina: ferite profonde

Articolo Successivo

Nokia HERE Maps stuzzica Mercedes e Audi: aziende tedesche pronte all'acquisto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016