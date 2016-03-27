Roma: ciclisti travolti da Suv, 52enne negativa al drug test e alcoltest

Ha investito col suo grosso Suv, una Jeep Cherokee, un gruppo di ciclisti sulla via Aurelia, a Roma, proprio nel giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge sull'omicidio stradale. Sono guai, ora, per una 52enne

Viaggiava a bordo del suola 52enne romana che ieri ha travolto diversi ciclisti: un 76enne è morto ed altri tre sono rimasti gravemente feriti. La donna si è subito data alla fuga, quindi non ha prestato soccorso, ma in un secondo momento si è costituita ai carabinieri di Montespaccato, che l'hanno denunciata pere lesioni gravi, con l'aggravante dell'omissione di soccorso. Si tratta della prima applicazione della nuova legge sull'omicidio stradale, la n. 41 del 23 marzo 2016, che recita:La 52enne rischia una pena pesante perché la nuova legge sull'omicidio stradale prevede l'aggravante dell': la pena, in sostanza, è aumentata "da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni".Il gruppo di ciclisti si trovava nei pressi diquando è stato travolto dal Suv guidato dalla 52enne, risultata negativa al drug test e all'alcoltest. Il 76enne è stato subito trasporto al vicino Aurelia Hospital ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Gli altri due ciclisti, di 67 e 70 anni sono stati condotti, invece, in altri nosocomi romani: uno ha riportato solo qualche lieve ferita; l'altro è più grave.L'anno scorso, in Italia, sono stati travolti da auto pirata ben 19 ciclisti. Dopo l'incidente di ieri sulla via Aurelia, il presidente dell'Asaps (Associazione amici della Polizia stradale)ha affermato: