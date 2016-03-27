Pasqua tragica in Pakistan: kamikaze si fa esplodere al Gulshan-e-Iqbal Park

Pasqua macchiata di sangue in Pakistan, dove un kamikaze si è fatto esplodere in un parco frequentato da molte famiglie. Pesante il bilancio, che parla di 300 feriti e 63 morti

Donne e bimbi tra le vittime

Italia e Usa condannano attentato suicida

"Il pensiero corre alle piccole vittime pachistane di #Lahore e alla Pasqua insanguinata dalla follia kamikaze #prayforlahore".

"Gli Stati Uniti condannano in modo forte l'orrendo attacco terroristico a Lahore... Continueremo a lavorare con i nostri partner in Pakistan e nella regione, così come insieme saremo irremovibili nei nostri sforzi per sradicare la piaga del terrorismo".

Premio Nobel Malala Yousafzai sconvolta

"Sono sconvolta da un crimine insensato che ha colpito la gente innocente. Sono vicina alla famiglia delle vittime. Condanno questo attacco nei termini più forti... Il Pakistan e il mondo intero devono rimanere uniti. Ogni vita è preziosa e deve essere rispettata".

L'attentato suicida è avvenuto in un parco pubblico di Lahore, cittadina pachistana, quando molti cristiani stavano celebrando laSubito è arrivata la rivendicazione del jamatul Ahrar, vicino al maggiore gruppo talebano in Pakistan, ossia ilIl kamikaze si è fatto esplodere vicino a una delle entrate del noto, in un quartiere residenziale di Lahore, nelle vicinanze delle altalene. Tra le vittime molte donne e bimbi. Sul posto sono accorsi molti poliziotti e operatori sanitari. Alcuni testimoni hanno riferito di aver assistito una vera ecatombe: arti umani sull'erba e tanto sangue in giro. Tutta l'area è stata evacuata. L'esplosione è stata così forte da far rompere anche le finestre dei palazzi vicini.Dopo aver appreso la funesta notizia dell'attentato suicida nel parco pachistano, il premier italianoha scritto su Twitter:Una nota diffusa dalla Casa Bianca, invece, recita:Il terribile episodio di oggi in Pakistan ha sconcertato anche il premio Nobel Malala Yousafzai, che ha dichiarato: