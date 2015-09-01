Home Cronaca Roma, Claudio Salini muore sulla sua Porsche: schianto fatale sulla Colombo

di Redazione 01/09/2015

Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana: ieri è morto Claudio Salini, noto costruttore romano. L'uomo è rimasto vittima di un tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo, a Roma. La Porsche del costruttore, acquistata qualche giorno fa, è andata a schiantarsi, forse per l'alta velocità, contro un albero Ancora sangue, dunque, su via Cristoforo Colombo, nota arteria che collega il centro di Roma al suo litorale. Lo schianto è avvenuto all'altezza di viale Giustiniano Imperatore. Il personale del 118, subito accorso sul posto, ha effettuato un massaggio cardiaco a Claudio Salini e poi l'ha trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, dove i medici però non hanno potuto fare nulla. L'ingegnere 46enne è spirato poco dopo il trasporto nel nosocomio romano. Gli inquirenti stanno cercando di capire le ragioni del tremendo incidente stradale. L'ipotesi più accreditata è l'alta velocità: la Porsche 911 è potente ed è probabile che l'ingegnere abbia voluto provarla bene, visto che l'aveva acquistata da poco tempo. C'è chi sostiene, però, che lo schianto sia stato dovuto alle pessime condizioni dell'asfalto nella zona dove è avvenuto l'incidente. Fatto sta che la scena che si sono trovati davanti i soccorritori non è stata delle migliori: l'albero aveva diviso in due la vettura e Salini era rimasto incastrato tra le lamiere. Una persona che ha assistito al terribile incidente ha rivelato: "Era come se il tronco fosse montato nel mezzo del veicolo". Uno impatto forte, di quelli che non danno scampo. Claudio Salini viaggiava molto in aereo per lavoro, e mai avrebbe immaginato di morire su una macchina.

