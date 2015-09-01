Home Cronaca Pisa, voyeur a Piazza dei Miracoli: filmava parti intime turiste

Pisa, voyeur a Piazza dei Miracoli: filmava parti intime turiste

di Redazione 01/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un 63enne pisano è stato denunciato per molestie sessuali in quanto si divertiva a filmare le parti intime di turiste che visitavano Piazza dei Miracoli, a Pisa. L'uomo è stato scoperto da un giornalista della BBC e dalla sua fidanzata, che hanno subito avvisato le forze dell'ordine Carabinieri e gli agenti della Polizia municipale sono subito giunti a Piazza dei Miracoli, proprio quella della Torre di Pisa, ed hanno bloccato e denunciato il guardone 63enne che, a quanto pare, ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ha confessato di aver filmato per circa 30 minuti le parti intime di ignare turiste che ammiravano le bellezze di Piazza dei Miracoli. I militari hanno scoperto due video (uno della durata di 30 minuti, l'altro di 10 minuti circa) nel telefonino del voyeur pisano. Quest'ultimo ha ammesso le sue colpe, sottolineando che usava sempre la medesima strategia per filmare le turiste: metteva lo smartphone nella parte superiore del marsupio, lasciando aperta la cerniera. Il guardone teneva il marsupio al di sotto delle gonne corte delle turiste. Ovviamente, le 'vittime' del guardone pisano erano donne che indossavano minigonne o gonne abbastanza corte. Il giornalista della BBC e la compagna hanno rivelato ai carabinieri che il 63enne si metteva alle spalle delle turiste ed iniziava ad immortalare le loro parti intime. Tale atteggiamento ha nauseato i due che, immediatamente, hanno deciso di chiamare le forze dell'ordine. Non è la prima volta che in Italia accadono episodi del genere in luoghi affollati. Le donne, specialmente, devono fare molta attenzione ai voyeur 2.0.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp