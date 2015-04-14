Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma, dipendenti Ama aggrediti a Testaccio: soccorsi dal 118

Redazione Avatar

di Redazione

14/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Stavano svolgendo, come sempre, il loro mestiere ma, a un certo punto, sono stati aggrediti da diversi soggetti che pretendevano di smaltire i loro rifiuti speciali. E' successo a Roma, esattamente a Testaccio. Protagonisti dell'increscioso episodio 3 operatori dell'Ama, azienda municipalizzata che raccoglie i rifiuti nella Capitale.

Il presidente e il direttore generale Ama, Fortini e Filippi, hanno dichiarato: "Condanniamo con fermezza questo atto vile che ha colpito inaspettatamente i lavoratori dell'azienda, impegnati a svolgere correttamente le proprie mansioni nel rispetto delle regole e delle procedure. Un doveroso ringraziamento va sia agli operatori sanitari che hanno soccorso i tre lavoratori sia ai carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi avviando immediatamente le indagini per risalire ai responsabili".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Usa, auto Polizia travolge pregiudicato armato: video li inchioda

Articolo Successivo

Ordinare pizza a domicilio in pochi secondi con Cliccaemangia.it

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016