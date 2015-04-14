Roma, dipendenti Ama aggrediti a Testaccio: soccorsi dal 118

Stavano svolgendo, come sempre, il loro mestiere ma, a un certo punto, sono stati aggrediti da diversi soggetti che pretendevano di smaltire i loro rifiuti speciali. E' successo a Roma, esattamente a Testaccio. Protagonisti dell'increscioso episodio 3 operatori dell'Ama, azienda municipalizzata che raccoglie i rifiuti nella Capitale.

Il presidente e il direttore generale Ama, Fortini e Filippi, hanno dichiarato: "Condanniamo con fermezza questo atto vile che ha colpito inaspettatamente i lavoratori dell'azienda, impegnati a svolgere correttamente le proprie mansioni nel rispetto delle regole e delle procedure. Un doveroso ringraziamento va sia agli operatori sanitari che hanno soccorso i tre lavoratori sia ai carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi avviando immediatamente le indagini per risalire ai responsabili".