Ordinare pizza a domicilio in pochi secondi con Cliccaemangia.it

La società odierna ci impone ritmi stressanti. Uomini e donne non hanno pià tempo per cucinare e, spesso e volentieri, sono costretti a ricorrere al take away, ai fast food od altro. Insomma, il tempo da dedicare a preparare i manicaretti è veramente esiguo oggi. Uno strumento utile per ordinare alimenti da casa o in ufficio è l'app gratuita Cliccaemangia.

Attualmente la suddetta applicazione consente di ordinare pizza a domicilio in una manciata di secondi dai ristoranti delle seguenti città: Roma, Milano, Padova, Torino, Brescia, Monza, Palermo, Como, Cremona e Bologna. Basta digitare il proprio indirizzo e subito si potranno osservare tutti i ristoranti e le pizzerie che consegnano sia pizza che sushi e cinese a domicilio.

Con Cliccaemangia si può quindi ordinare online il cibo preferito in poco tempo e poi gustarlo. Nessun costo aggiuntivo. Come si paga? PayPal o contanti al momento della consegna. L'app di Cliccaemangia è scaricabile sia dai device mobile iOS che Android.