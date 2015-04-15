Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Usa, auto Polizia travolge pregiudicato armato: video li inchioda

Redazione Avatar

di Redazione

15/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Divampa la polemica contro le forze dell'ordine negli Usa. In particolare, è un video ad alimentare la polemica.

Il filmato ritrae un'auto della Polizia, a Tucson, che insegue un malvivente armato. A un certo punto, gli agenti accelerano e investono il pregiudicato di origini sudamericane. Quest'ultimo non è morto ma è rimasto seriamente ferito.

I poliziotti sono accusati di uso eccessivo della forza.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Parla col marito di una donna, lei le incendia il volto per gelosia

Articolo Successivo

Roma, dipendenti Ama aggrediti a Testaccio: soccorsi dal 118

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016