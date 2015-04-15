Usa, auto Polizia travolge pregiudicato armato: video li inchioda
di Redazione
15/04/2015
Divampa la polemica contro le forze dell'ordine negli Usa. In particolare, è un video ad alimentare la polemica.
Il filmato ritrae un'auto della Polizia, a Tucson, che insegue un malvivente armato. A un certo punto, gli agenti accelerano e investono il pregiudicato di origini sudamericane. Quest'ultimo non è morto ma è rimasto seriamente ferito.
I poliziotti sono accusati di uso eccessivo della forza.
