Usa, auto Polizia travolge pregiudicato armato: video li inchioda

Divampa la polemica contro le forze dell'ordine negli Usa. In particolare, è un video ad alimentare la polemica.

Il filmato ritrae un'auto della Polizia, a Tucson, che insegue un malvivente armato. A un certo punto, gli agenti accelerano e investono il pregiudicato di origini sudamericane. Quest'ultimo non è morto ma è rimasto seriamente ferito.

I poliziotti sono accusati di uso eccessivo della forza.