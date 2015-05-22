Roma, finto prete chiedeva soldi ai passanti: denunciato

Si fingeva prete e, con la scusa di finanziare la sua parrocchia, chiedeva soldi ai passanti. L'uomo, un romeno 59enne, è stato fermato dai carabinieri proprio mentre stava cercando di estorcere alle persone del denaro. E' successo a Roma, nelle vicinanze della metro Ottaviano.

Il sacerdote fittizio è stato pedinato a lungo dai militari, che lo hanno immortalato più volte mentre chiedeva oboli ai passanti in cambio di santini. Il 59enne ha esibito ai carabinieri un falso tesserino tesserino di riconoscimento della Chiesa Ortodossa di Roma, attestante il suo ruolo di prete missionario. Dopo aver svolto indagini presso il Patriarcato, i militari hanno avuto la conferma che l'uomo era un impostore e l'hanno denunciato per falsa attestazione e tentata truffa.

L'immigrato era in possesso di molti crocifissi, rosari e santini che donava a chi faceva offerte.