Emma Bonino: "Il cancro non c'è più", remissione patologia

Emma Bonino ha vinto la sua battaglia contro il tumore. Lo ha reso noto ieri proprio lei. "Il cancro non c’è più, devo continuare a curarmi e ho ancora un bel tratto di strada da percorrere, ma il mio è un messaggio di speranza per tutte le persone - e sono milioni- che stanno seguendo terapie per la stessa mia sfida", ha detto la radicale.

Emma ha ringraziato medici, infermieri e tutti coloro che, in questi mesi, le hanno dato conforto e le hanno permesso di tornare a vivere una vita normale. La Bonino ha ricordato che i giorni più angoscianti sono stati gli ultimi: "Per l’ansia del responso, prima e dopo la tac di martedì non ho dormito praticamente mai. Secondo me, i forti mal di testa che ho adesso dipendono da quello almeno quanto dall’effetto delle prime radioterapie al cervello... Ho tirato un sospiro di sollievo solo quando ho letto che dalla rivalutazione clinica, sierologica e radiologica risulta la completa remissione della patologia. Il cancro se n’è andato. É il meglio che mi potessi aspettare".

L'ottimismo e la tenacia hanno permesso ad Emma di debellare anche il cancro. Complimenti!