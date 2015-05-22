Loading...

Domenico Maurantonio aveva bevuto poco alcol: dramma dovuto a ragazzata?

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2015

Perché Domenico Maurantonio è caduto dal quinto piano di un hotel, a Milano, durante una gita scolastica? Ancora non si è fatta luce riguardo al decesso dello studente di Padova. Dagli esami tossicologici è emerso che il giovane non aveva assunto molto alcol, né aveva preso lassativi, come invece qualcuno aveva insinuato.

Sempre più accreditata, dunque, l'ipotesi dello scherzo o di una ragazzata. I medici che hanno effettuato l'autopsia hanno asserito che Domenico non aveva bevuto molto alcol: il tasso alcolemico al momento della tragedia non arrivava neanche al grammo per litro di sangue. Gli inquirenti ritengono che una persona non può perdere conoscenza con un quantitativo di alcol del genere.

La mamma di Domenico non si dà pace e crede che il dramma sia il frutto di una birichinata.

