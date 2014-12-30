Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma, freddo polare uccide clochard polacco: conosciuto nel quartiere Esquilino

Redazione Avatar

di Redazione

30/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il freddo polare inizia a mietere le prime vittime a Roma. Stamane è stato rinvenuto nel quartiere Esquilino il cadavere di un senzatetto.

La morte, secondo un primo accertamento del medico legale, è stata causata dal freddo eccessivo. Le temperature diminuiscono molto nelle ore notturne. Immediato l'intervento dei carabinieri in via Machiavelli, luogo dove è morto il clochard.

La prima vittima del freddo a Roma è un polacco 40enne conosciuto da molte persone che vivono e lavorano nel celebre quartiere romano. La causa della morte sarebbe l'assideramento, anche perché sul corpo del senzatetto non sono stati ravvisati lividi o segni che fanno pensare a una violenza. L'autopsia, comunque, permetterà di fare chiarezza in merito.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Papa Francesco contro eutanasia: "Ogni vita è degna di essere vissuta"

Articolo Successivo

Christian Bale è Mosè in "Exodus - Dei e Re": film censurato in Marocco ed Egitto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016