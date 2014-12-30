Roma, freddo polare uccide clochard polacco: conosciuto nel quartiere Esquilino

Il freddo polare inizia a mietere le prime vittime a Roma. Stamane è stato rinvenuto nel quartiere Esquilino il cadavere di un senzatetto.

La morte, secondo un primo accertamento del medico legale, è stata causata dal freddo eccessivo. Le temperature diminuiscono molto nelle ore notturne. Immediato l'intervento dei carabinieri in via Machiavelli, luogo dove è morto il clochard.

La prima vittima del freddo a Roma è un polacco 40enne conosciuto da molte persone che vivono e lavorano nel celebre quartiere romano. La causa della morte sarebbe l'assideramento, anche perché sul corpo del senzatetto non sono stati ravvisati lividi o segni che fanno pensare a una violenza. L'autopsia, comunque, permetterà di fare chiarezza in merito.