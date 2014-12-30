Papa Francesco contro eutanasia: "Ogni vita è degna di essere vissuta"

Papa Francesco, così come tutti i religiosi, si scaglia contro l'eutanasia.

"E' una grande menzogna quella che si nasconde dietro certe espressioni che insistono sulla 'qualità della vita' per indurre a credere che le vite gravemente affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute", ha detto il Pontefice nelle ultime ore.

"Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo, è lode a Dio... quanti cristiani testimoniano non con le parole ma con la loro vita accanto ai malati. Questi vivono un grande cammino di santificazione perché se è facile servire per qualche giorno è invece difficile accudire una persona per mesi o per anni, anche quando essa non è più in grado di ringraziare. La vera carità è condivisione che non giudica, che non pretende di convertire l'altro. E' libera da quella falsa umiltà che sotto sotto cerca approvazione e si compiace del bene fatto", ha aggiunto Papa Francesco.