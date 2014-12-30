Christian Bale è Mosè in "Exodus - Dei e Re": film censurato in Marocco ed Egitto

Prima ha vestito i panni di Batman ed ora quelli di Mosè. Parliamo di Christian Bale, protagonista del nuovo ed attesissimo film diretto da Ridley Scott, intitolato “Exodus – Dei e Re”.

La pellicola approderà nelle sale italiane il prossimo 15 gennaio ma molti stati, come il Marocco e l'Egitto, l'hanno censurata. Bale è stato recentemente criticato negli Usa perché, durante una conferenza stampa, avrebbe detto che, secondo la sua opinione Mosè "è la persona più barbara e schizofrenica di cui abbia letto".

"Exodus - Dei e Re" è stato oggetto di polemiche anche per la celebre scena dell'apertura delle acque del Mar Rosso, provocata da un sisma e non dalla volontà divina. Lo stesso Bale ha confessato di non averci mai creduto, attendendo sempre una delucidazione scientifica o naturale.