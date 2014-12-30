Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Christian Bale è Mosè in "Exodus - Dei e Re": film censurato in Marocco ed Egitto

Redazione Avatar

di Redazione

30/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Prima ha vestito i panni di Batman ed ora quelli di Mosè. Parliamo di Christian Bale, protagonista del nuovo ed attesissimo film diretto da Ridley Scott, intitolato “Exodus – Dei e Re”.

La pellicola approderà nelle sale italiane il prossimo 15 gennaio ma molti stati, come il Marocco e l'Egitto, l'hanno censurata. Bale è stato recentemente criticato negli Usa perché, durante una conferenza stampa, avrebbe detto che, secondo la sua opinione Mosè "è la persona più barbara e schizofrenica di cui abbia letto".

"Exodus - Dei e Re" è stato oggetto di polemiche anche per la celebre scena dell'apertura delle acque del Mar Rosso, provocata da un sisma e non dalla volontà divina. Lo stesso Bale ha confessato di non averci mai creduto, attendendo sempre una delucidazione scientifica o naturale.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, freddo polare uccide clochard polacco: conosciuto nel quartiere Esquilino

Articolo Successivo

Luise Rainer è morta: vinse due Oscar consecutivi, aveva 104 anni

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018