Roma, incidente mortale: furgone Polizia Penitenziaria travolge ragazza

Roma, incidente mortale: furgone Polizia Penitenziaria travolge ragazza

di Redazione 15/07/2015

Una ragazza 27enne è stata investita da un furgone della Polizia Penitenziaria a Roma. Secondo i primi accertamenti, la ragazza era già caduta prima dell'impatto. L'episodio drammatico è avvenuto ieri in via di Brava. La 27enne era caduta dal suo scooter e travolta dal furgone della Polizia Penitenziaria. La giovane è spirata all'ospedale San Camillo. Il poliziotto alla guida del furgone è stato interrogato. Pare che l'agente al volante non sia stato in grado di evitare la ragazza appena caduta dal suo scooter, prendendola in pieno. Vano l'arrivo tempestivo sul posto di un elicottero del 118. Non è la prima volta, a Roma, che un furgone della Polizia Penitenziaria travolge un mezzo a due ruote: era già successo nel 2011, a Trastevere. In quell'occasione il furgone travolse diversi centauri, di cui uno perse la vita qualche mese dopo.

