Renato Pozzetto compie 75 anni, duo Cochi e Renato lo portò al successo

di Redazione 15/07/2015

Renato Pozzetto, uno degli attori comici italiani più amati compie 75 anni. Pozzetto ha esordito nel mondo dello spettacolo assieme a Cochi Ponzoni. Il duo Cochi e Renato fece faville. Pozzetto ha lavorato tanto, nel cinema, nel teatro e in tv. Ma a lui piace il mondo dello spettacolo, dove approdò in coppia con Cochi Ponzoni. A un certo punto, negli anni '80, Pozzetto decise di interpretare diverse commedie. Una scelta senza dubbio azzeccata, visto che film come "Mia moglie è una strega" e "La casa stregata" sono diventati dei cult. Nell'arco della sua stellare carriera, Pozzetto ha collaborato con grandi attori, come Paolo Villaggio e Massimo Boldi. L'attore milanese, classe 1940, non ha ancora voglia di abbandonare il cinema e il teatro. Dal 2000 ha iniziato ad esibirsi nuovamente dal vivo col suo collega Cochi Ponzoni. Auguri Renato!

