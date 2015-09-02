Home Cronaca Roma: incidente mortale sulla Cassia, auto contro scooter. Due morti

di Redazione 02/09/2015

Tragedia sulle strade di Roma. Un'auto era sfuggita a un controllo della Polizia e, durante l'inseguimento, si è ribaltata ed ha preso in pieno uno scooter che procedeva sulla corsia opposta. Il centauro è morto. Il dramma è avvenuto qualche ora fa sulla via Cassia Il conducente dell'auto ribaltata è spirato durante il trasporto in ospedale. Aveva 20 anni. Il conducente dello scooter, invece, era un libanese 45enne. Secondo una prima ricostruzione, il ventenne a bordo di una Fiat Panda non si sarebbe fermato all'alt della Polizia: ne è scaturito un inseguimento, durante il quale la Panda si è ribaltata nei pressi del nosocomio Villa San Pietro, travolgendo lo scooter che procedeva in senso contrario. Nell'incidente è rimasto ferito in modo grave anche un altro giovane, che ora lotta tra la vita e la morte presso il Policlinico Gemelli. La via Cassia si conferma una delle strade della Capitale su cui avvengono più incidenti stradali. Tanti giovani perdono la vita sulla Cassia. Tempo fa una ragazza di 18 anni, a bordo di una moto, è morta. Una Panda, in fase di sorpasso, ha toccato il mezzo a due ruote e l'ha fatto cadere a terra. La giovane è stata travolta da una moto che procedeva dietro ed è morta sul colpo. Vano l'intervento degli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 18enne. Oggi un altro incidente mortale sulla via Cassia. Il 45enne libanese non avrebbe mai pensato di perdere la vita in Italia, la nazione che gli aveva dato la speranza di una vita migliore.

