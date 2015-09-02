Home Salute Massaggio cardiaco senza mani: apparecchio sensazionale salverà molte vite

Massaggio cardiaco senza mani: apparecchio sensazionale salverà molte vite

di Redazione 02/09/2015

In futuro, il massaggio cardiaco si effettuerà senza mani; basterà un apparecchio che permette la rianimazione a ritmo e pressione uniformi. La macchina è autonoma ed è fondamentale per una rianimazione cardiopolmonare senza mani Quando una persona viene colpita da infarto necessita di una rianimazione cardiopolmonare di almeno 35 minuti, almeno stando a un recente studio nipponico, di cui si è parlato durante la European Society of Cardiology, a Londra. Dalla ricerca è emerso che il paziente ha più alte probabilità di sopravvivere se il massaggio cardiaco è effettuato per oltre 35 minuti. L'innovativo apparecchio made in Usa, che si può riporre comodamente in uno zaino, permette una rianimazione cardiaca senza mani. Ha la forma di una ruota in cui viene inserita la persona colpita da infarto. L'apparecchio funziona a batterie. L'operatore sanitario dovrà solamente premere un pulsante: il dispositivo inizierà così a comprimere il torace del soggetto colpito da infarto a ritmo e pressione perfetti. Niente più errori umani, dunque. Il sensazionale apparecchio che effettua la rianimazione cardiaca sta attirando l'attenzione di molti medici ed ospedali nel mondo. Pare che anche diverse strutture sanitarie italiane l'abbiano acquistato. Il professor Goto ha dichiarato: "La durata appropriata della rianimazione cardiopolmonare non era chiara ai medici e personale di emergenza, per loro si tratta di una delle più grandi sfide. Quindi abbiamo studiato per quanto tempo questa pratica debba essere condotta per ottenere la massima sopravvivenza e un esito neurologico favorevole". A quanto pare, la rianimazione cardiaca è efficace se effettuata per almeno 35 minuti ma non oltre i 53 minuti.

