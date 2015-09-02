Home Gossip Mara Venier è morta... anzi no. Corriere del Piemonte denunciato per notizia infondata

di Redazione 02/09/2015

Mara Venier è morta... anzi no. La celebre conduttrice e attrice italiana è veramente adirata per la frottola sulla sua morte riportata dal Corriere del Piemonte "Si trovava in casa con il compagno quando è caduta improvvisamente sul pavimento. A nulla sono serviti i soccorsi, si è spenta sul colpo e non sono ancora chiare le cause del decesso", recita la notizia riportata dal Corriere del Piemonte, che ora rischia di beccarsi una bella denuncia dalla Venier. La presentatrice veneta ha espresso la sua ira su Instagram, promettendo denunce: "Ma non si vergognano????? Corriere del Piemonte vergognatevi domani vi denuncio!!!!! Corriere del Piemonte ti rompo il culo.... altro che morta!!!!". Mara ha trovato il conforto dei suoi fan, che l'hanno invitata a non prendersela. Un ammiratore napoletano, ad esempio, le ha ricordato: "Qui a Napoli dicono che porta bene. Ti allungano la vita!". E' facile che la Venier dimentichi presto la bufala diffusa dal Corriere del Piemonte, visto che ultimamente è molto impegnata: si vocifera che sarà un'opinionista nella prossima edizione del GF. Il Corriere del Piemonte farà più attenzione, la prossima volta, a verificare la veridicità delle notizie che vuole pubblicare. Intanto il quotidiano è stato denunciato dalla Venier mediante il legale Annamaria Bernardini De Pace. La notizia erronea della morte di Mara Venier ha sconvolto anche il marito della presentatrice, Nicola Carraro, che ha definito "imbecilli" i giornalisti del Corriere del Piemonte. Ricordiamo che, all'inizio dell'anno, Mara ha dovuto affrontare un grave lutto: la mamma Elsa è morta. Come ogni figlio, la Venier era molto affezionata alla mamma, che combatteva da tempo contro il morbo di Alzheimer. Per stare accanto alla mamma Elsa, Mara aveva anche rinunciato a diverse offerte lavorative.

