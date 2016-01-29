Home Home Roma, Incidente sul GRA: Scooterista Travolto da Mezzo Pesante

di Redazione 29/01/2016

Un altro incidente stradale a Roma. Questa mattina, sul Grande Raccordo Anulare, ha perso la vita un centauro. Il dramma è avvenuto tra l'uscita 21 e la Diramazione Roma Sud Lo scontro tra lo scooter e un mezzo pesante è avvenuto verso le 5, nei pressi dell'uscita 21 di via Tuscolana. Lo scooterista è morto sul colpo per il forte impatto. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Immediato l'arrivo sul posto degli operatori sanitari, del personale dell'Anas e della Polizia Stradale. Sebbene lo scontro tra lo scooter e il mezzo pesante sia avvenuto presto, hanno iniziato a formarsi lunghe file su GRA. Il traffico ha subito forti rallentamenti e molti pendolari, inevitabilmente, sono arrivati in ritardo sul posto di lavoro. In queste ultime ore sono avvenuti altri incidenti stradali sulle strade della Capitale. Un altro centauro ha perso la vita, stamane, sempre sul GRA, sulla carreggiata interna. Un'auto ha travolto il mezzo a due ruote e si è data alla fuga. Gli investigatori hanno trovato la targa anteriore di una vettura, nelle vicinanze, e stanno cercando di risalire al proprietario. Anche questo episodio ha generato file interminabili. Lo scooterista che ha perso la vita aveva 51 anni ed era originario di Campobasso. Da rilevare che la zona del GRA in prossimità delle uscite che portano sulle consolari Appia, Tuscolana, Ardeatina, e Anagnina è quella dove si verifica il maggior numero di incidenti stradali. Lo scorso dicembre, ad esempio, la carreggiata esterna, dal km 37,9 al km 34,6 rimase chiusa per circa un'ora a causa di un sinistro che coinvolse 4 auto e che provocò 3 feriti. Troppe persone muoiono sulle strade romane e italiane. Un rapporto Istat-Aci parla chiaro: nel 2014 gli incidenti stradali sono costati 18 miliardi di euro. Roma è la provincia italiana in cui si sono verificati più incidente con morti. Pensate che la maggior parte degli incidenti si verifica sulle autostrade? Sbagliato: le più pericolose sono le strade extraurbane. Siate sempre prudenti alla guida!

