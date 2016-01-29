Pooh Festeggiano 50 Anni di Carriera: Scioglimento dopo Concerti a Milano e Roma

Fuochi d'artificio prima che cali il sipario. I Pooh hanno organizzato una serie di eventi per celebrare i 50 anni di carriera e finire così in grande uno straordinario percorso artistico

"Tornare a Sanremo è una bellissima cosa in questo momento. Pensiamo sia bellissimo festeggiare su quel palcoscenico gente come noi, che ha dedicato la vita alla musica. Non possiamo pretendere di più che festeggiare il cinquantennale. Credo che la protagonista sarà l'emozione che ci accompagnerà. Alla fine sarà sicuramente un'altra cosa importante che farà parte della nostra vita e non dimenticheremo".

"Dopo questi eventi il gruppo non farà più nessun concerto e nessun disco assieme".

Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Stefano D'Orazio si esibiranno insieme, ancora, nel. Ieri, 28 gennaio 2016, ihanno festeggiato 50 anni di, una carriera senza dubbio stellare. La band si esibirà, dunque, nell'antica formazione a 5, quella con Fogli, anche sul palco dell'Ariston. Sì perché i Pooh saranno tra i super ospiti della. Ricordiamo che la band trionfò al Festival con la splendida ballata. Ebbene, Roby Facchinetti e compagni non calcavano l'Ariston da ben 26 anni. Proprio Facchinetti, leader della band, ha affermato riguardo al ritorno a Sanremo:I Pooh sono lapiù longeva, un po' come i Rolling Stones nel Regno Unito. Nati nella seconda metà degli anni '60, hanno saputo cavalcare benissimo epoche diverse, adeguandosi al cambiamento dei gusti della gente. L'avventura, durata 50 anni, dei Pooh però sta per finire. In programma, dopo l'ospitata a Sanremo, due, uno a(10 giugno 2016) e uno a(15 giugno); poi la fine. La band chiuderà i battenti di una finestra splendida e dorata. Un conciso annuncio, diffuso l'anno scorso dalla band, ha troncato tutte le speranze deiI prossimi concerti a Milano e Roma dei Pooh, dunque, sono imperdibili per i fan.