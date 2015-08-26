Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bere acqua non migliora salute: è inutile, studio sfata mito

Redazione Avatar

di Redazione

26/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ci hanno sempre detto di bere tanta acqua, ogni giorno, perché fa bene alla salute. Bene, ciò è vero in parte. Bere tanto è inutile. Uno studio americano sfata un falso mito

    Lo studioso statunitense Aaron Carroll, dopo aver sottolineato che non sussistono prove scientifiche del fatto che bere tanto fa bene alla salute, ha asserito che l'organismo necessita effettivamente di 2,5 litri d'acqua al giorno ma nessuno o pochi hanno rilevato che gran parte dell'acqua è contenuta negli alimenti.   La maggior parte dei liquidi, quindi, vengono assunti mediante alimenti come frutta e verdura o bevande come thè e caffè. Vero è che diversi studi hanno dimostrato che un alto consumo di acqua fa bene alla salute. Alto, però, secondo Carroll, non significa oltre 8 bicchieri al giorno. Chi ama bere, comunque, può continuare a farlo, sempre e ovunque, visto che non ci sono controindicazioni; chi non ha sete, invece, non deve rattristarsi in quanto bere tanto non migliora la salute.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Washington: cucciolo panda muore, gemello sta bene

Articolo Successivo

Roma, infermiere ruba 2.000 euro in casa anziana morta: arrestato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022