Bere acqua non migliora salute: è inutile, studio sfata mito

di Redazione 26/08/2015

Ci hanno sempre detto di bere tanta acqua, ogni giorno, perché fa bene alla salute. Bene, ciò è vero in parte. Bere tanto è inutile. Uno studio americano sfata un falso mito Lo studioso statunitense Aaron Carroll, dopo aver sottolineato che non sussistono prove scientifiche del fatto che bere tanto fa bene alla salute, ha asserito che l'organismo necessita effettivamente di 2,5 litri d'acqua al giorno ma nessuno o pochi hanno rilevato che gran parte dell'acqua è contenuta negli alimenti. La maggior parte dei liquidi, quindi, vengono assunti mediante alimenti come frutta e verdura o bevande come thè e caffè. Vero è che diversi studi hanno dimostrato che un alto consumo di acqua fa bene alla salute. Alto, però, secondo Carroll, non significa oltre 8 bicchieri al giorno. Chi ama bere, comunque, può continuare a farlo, sempre e ovunque, visto che non ci sono controindicazioni; chi non ha sete, invece, non deve rattristarsi in quanto bere tanto non migliora la salute.

