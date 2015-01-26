New York: tempesta di neve in arrivo, De Blasio allerta cittadini

Allerta del nordest degli Usa per l'arrivo di una tempesta di neve che molto probabilmente sarà potente. New York e Boston saranno le città più colpite da neve, pioggia ghiacciata ed impetuose folate di vento. Massima allerta, comunque, dal New Jersey al Connecticut.

"Quella che sta per arrivare è molto probabilmente la più grande tempesta di neve della storia di New York, una cosa mai vista", ha avvertito il sindaco di New York Bill De Blasio. Verranno cancellati, probabilmente, 1700 voli. Ciò, ovviamente, manderà in tilt la circolazione.