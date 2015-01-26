Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

New York: tempesta di neve in arrivo, De Blasio allerta cittadini

Redazione Avatar

di Redazione

26/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Allerta del nordest degli Usa per l'arrivo di una tempesta di neve che molto probabilmente sarà potente. New York e Boston saranno le città più colpite da neve, pioggia ghiacciata ed impetuose folate di vento. Massima allerta, comunque, dal  New Jersey al Connecticut.

"Quella che sta per arrivare è molto probabilmente la più grande tempesta di neve della storia di New York, una cosa mai vista", ha avvertito il sindaco di New York Bill De Blasio. Verranno cancellati, probabilmente, 1700 voli. Ciò, ovviamente, manderà in tilt la circolazione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Genitori vogliono chiamare figlie Nutella e Fragola: giudici si oppongono

Articolo Successivo

Roma, maresciallo pesta a sangue compagna: lo voleva lasciare

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016