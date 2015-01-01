Loading...

Roma, ordigno scoppia in chiesa: denunciati 6 ragazzi

01/01/2015

Un gruppo di balordi ha dapprima fatto scoppiare un ordigno rudimentale in una chiesa romana; poi si è recato al bar per pavoneggiarsi. E' successo lo scorso 30 dicembre nella chiesa di S. Lino Papa, a Roma.

I 6 giovani (4 di 17 anni e 2 di 18) sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine e denunciati con l'accusa di uso e detenzione di sostanze esplodenti e danneggiamento aggravato. Fondamentali per scoprire i ragazzi sono stati i filmati immortalati dalle telecamere poste fuori dalla chiesa.

L'esplosione dell'ordigno, secondo le prime indiscrezioni, è avvenuta durante lo svolgimento della messa. Il parroco e i fedeli hanno sentito un forte rumore derivante dal piano superiore.

Il gruppo di giovani ha confessato il misfatto. Una bravata che è costata cara ai teppisti in erba.

