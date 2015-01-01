Anaconda gigantesca ingoia cucciolo di cane: catturata da Sebastien Bascoules

Ognuno ha le sue passioni. Nel mondo esistono molte persone affascinate dal mondo dei rettili, come il 39enne Sebastien Bascoules, residente nella Guyana Francese.

Sebastien, tempo fa, è riuscito ad immobilizzare una grossa anaconda (lunga oltre 5 metri) che aveva ingoiato un cucciolo di cane. Il 39enne ha dapprima reso innocuo il rettile; poi l'ha liberato in un luogo alquanto distante dal centro abitato.

Pare che l'uomo, prima di rimettere in libertà l'anaconda, l'abbia fatta dormire per una notte nella sua vasca da bagno.