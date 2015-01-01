Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Anaconda gigantesca ingoia cucciolo di cane: catturata da Sebastien Bascoules

Redazione Avatar

di Redazione

01/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ognuno ha le sue passioni. Nel mondo esistono molte persone affascinate dal mondo dei rettili, come il 39enne Sebastien Bascoules, residente nella Guyana Francese.

Sebastien, tempo fa, è riuscito ad immobilizzare una grossa anaconda (lunga oltre 5 metri) che aveva ingoiato un cucciolo di cane.  Il 39enne ha dapprima reso innocuo il rettile; poi l'ha liberato in un luogo alquanto distante dal centro abitato.

Pare che l'uomo, prima di rimettere in libertà l'anaconda, l'abbia fatta dormire per una notte nella sua vasca da bagno.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, ordigno scoppia in chiesa: denunciati 6 ragazzi

Articolo Successivo

Edward Herrmann è morto: interpretò nonno Richard in "Una mamma per amica"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016