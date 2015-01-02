Facebook, Mark Zuckerberg chiede consigli su buoni propositi 2015

Il fondatore e CEO di Facebook, Mark Zuckerberg è molto impegnato nella sua azienda e vorrebbe dedicarsi anche ad altro. Per questo, nelle ultime ore, ha chiesto suggerimenti agli internauti.

Il 'padre' di Facebook ha pubblicato un post in cui chiede agli utenti dei suggerimenti riguardo ai suoi buoni propositi per il 2015.

"Trascorro così tanto tempo a gestire questa azienda che vorrei fare altre cose e i miei propositi per il nuovo anno sono un ottimo modo per iniziare. Ho già qualche idea ma vorrei la vostra opinione", ha scritto Mister Facebook.

Tantissime persone hanno già iniziato ad inviare consigli a uno dei giovani più potenti al mondo. Molte raccomandazioni sono strane; altre più normali, come quella di sfogliare le pagine della Bibbia, ogni tanto.