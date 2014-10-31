X Factor, Morgan critica Tomassini per scenografia: elimina gruppo

Chi ha avuto modo di vedere la seconda puntata di X Factor si è accorto che non c'è molto feeling fra giudici e "addetti ai lavori". Ha fatto parlare di sé, nello specifico, l'alterco tra Morgan e Luca Tommassini. Pare che il giudice sia stato costretto ad eliminare un suo gruppo andato in ballottaggio.

Morgan ha così argomentato la sua decisione: "So che fa parte del gioco, ho deciso di stare al gioco nel vero senso della parola. So che ci sono giochi a carte coperte e scoperte, io preferisco quelle scoperte. Questa sera né voi né voi siete stati meritevoli del ballottaggio (indicando i gruppi). Sono stato politicamente molto corretto, non ho fatto me stesso, non sono stato sincero nei giudizi laddove avrei forse fatto notare molte stonature che non ho fatto notare. Non sbaglierò più come ho fatto questa sera a essere così carino nei giudizi e salvare chi non lo meritava. La scenografia ha fatto di tutto per ammerd*re l'esibizione dei Komminuet. Se volete lavorerò anche fuori da qua. Elimino i The Wise".

La replica di Tomassini non si è fatta attendere: "E' stata una settimana molto complessa. Sono stati cambiati otto brani durante il percorso. Marco sa benissimo che le mie intenzioni sono pure ma che come tutti commetto degli errori. Non voglio entrare nella polemica. Le mie intenzioni e le sue si sono incontrate per anni...".