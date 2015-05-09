Roma, tassista violentata e derubata. Salvini: "Castrazione chimica per lo schifoso"

Giornata terribile, quella di ieri, per una tassista romana, visto che è stata assalita, derubata e violentata da un 30enne con accento romano. Dopo le violenze, la donna si è recata in Commissariato in lacrime, spiegando agli agenti cosa le era accaduto.

Secondo le ultime informazioni, la tassista avrebbe fatto entrare l'uomo nel suo taxi nei pressi dell’hotel Ergife sull’Aurelia. Il 30enne aveva chiesto di essere portato a Fiumicino. Durante il viaggio, però, l'uomo ha detto alla tassista di recarsi in una strada isolata e sterrata, nei pressi di Ponte Galeria. Qui la violenza. Prima di darsi alla fuga, l'uomo vile ha derubato la donna.

Gli uomini della Squadra mobile di Roma si sono messi alla ricerca del 30enne, avvalendosi anche degli elicotteri. Il numero uno della Lega Nord, Matteo Salvini, reclama la castrazione chimica per soggetti che compiono tali reati, scrivendo su Fb: "Roma, una taxista di 42 anni è stata rapinata e violentata. Se mai verrà preso, castrazione chimica per lo schifoso, e non lo farà più".