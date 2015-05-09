Home Gossip Alessandra Mastronardi in crisi con Liam McMahon: mi sono presa una pausa

Alessandra Mastronardi in crisi con Liam McMahon: mi sono presa una pausa

di Redazione 09/05/2015

Alessandra Mastronardi, 29 anni, ha concesso un'intervista al settimanale “Grazia”, ove ha svelato che dopo 4 anni d'amore con l'attore Liam McMahon, conosciuto sul set de “Titanic - Nascita di una leggenda”, si è presa una pausa! L'attrice ha infatti fatto sapere che dopo tanti anni insieme, riteneva giunto il momento di una “svolta”, come dalle sue parole: “Dopo tanti anni di andirivieni” ha fatto sapere “ci siamo dati un ultimatum, perchè andare avanti così è faticoso.” quindi ha precisato “Dobbiamo prendere una decisione: o si costruisce qualcosa di duraturo o ci si lascia” e ha ammesso “Ora siamo in pausa, vedremo”. Sfera sentimentale a parte, sotto il profilo professionale la Mastronardi è in continua ascesa con: “To Rome with Love” di Woody Allen, “L'ultima ruota del carro” di Veronesi, “Ogni maledetto Natale” degli autori di Boris e l'attesissimo “Life” diretto da Anton Corbijn che la vedrà accanto a Robert Pattinson e Dane DeHaan, nei panni rispettivamente di Dennis Stock e James Dean, ove Alessandra interpreterà Anna Maria Pierangeli, attrice nostrana molto famosa negli States fra gli anni 50 e 60. Michela Galli

