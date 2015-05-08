Loading...

Irina Shayk e Bradley Cooper si amano? Immortalati insieme a Broadway

di Redazione

08/05/2015

Il celebre magazine spagnolo Hola ha rivelato che Irina Shayk, celebre modella 26enne, ex fiamma di Cristiano Ronaldo, si è fidanzata nuovamente. Chi è il suo nuovo lui? Nientemeno che il talentuoso attore Bradley Cooper.

Irina e Bradley sono stati immortalati assieme a Broadway, a margine di uno show teatrale. Pare che i due si siano incontrati grazie ad amici comuni. Da quando si sono conosciuti non hanno mai smesso di stare insieme.

La top model è stata fidanzata per 5 anni con il celebre calciatore Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo si è lasciato, recentemente, con Suki Waterhouse.

