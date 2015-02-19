Roma, tifosi Feyenoord ubriachi sconvolgono centro storico: 23 arresti

Domani si svolgerà a Roma il match di Europa League Roma-Feyenoord. I tifosi olandesi sono già arrivati nella Capitale, seminando non poco disordine e panico tra gli abitanti e i negozianti del centro storico.

Le forze dell'ordine, nelle ultime ore, hanno arrestato 23 tifosi del Feyenoord. Alcuni di loro erano in possesso di manganelli in ferro e passamontagna. Gli olandesi, a quanto pare, si sono ubriacati ed hanno iniziato a urinare ovunque e picchiarsi.

"A un centro punto sembrava una guerra. Lanciavano bottiglie e si picchiavano tra di loro. Erano rimasti in circa 200, i più facinorosi. Ci sono state varie cariche da Campo de' Fiori fino a Corso Vittorio. Per terra hanno lasciato un tappeto di vetri rotti e bottiglie. Si erano portati le casse di birra fino a qui e nessuno li ha controllati. Purtroppo non si può continuare a risparmiare sulla sicurezza. Hanno iniziato a bere dalle 14. Io ed altri negozianti siamo stati costretti a chiudere per la paura. Campo de' Fiori è stato assediato da mille tifosi ubriachi che litigavano tra di loro e urinavano dovunque. Sono indignato", ha aggiunto Roscioli.