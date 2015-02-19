Marco Masini firma copie di "Cronologia" al Megastore Mondadori di Milano

Marco Masini, dopo aver partecipato alla 65esima edizione del Festival di Sanremo, si appresta ad incontrare i suoi fan e firmare le copie di "Cronologia", il suo ultimo capolavoro. Oggi, per esempio, Marco sarà al Megastore Mondadori di Milano, alle 18.

Masini, quest'anno, è tornato sul palco dell'Ariston con "Che giorno è", brano che ha riscosso molto successo compreso in "Cronologia", disco antologico che raccoglie le canzoni più famose dell'artista toscano ed alcuni inediti. "Cronologia" contiene anche "Sarà per te", brano scritto dal suo conterraneo e amico Francesco Nuti.

"Quando si arriva a 25 anni di musica si ha voglia di fare un punto a capo. Si arriva con un rimorchio di vita, dove ci sono anche momenti di grande difficoltà. In questa raccolta ci sono anche gli errori che mi hanno portato qui", aveva detto, tempo fa, Masini nel corso di un'intervista.