Raffaella Fico e Gianluca Tozzi: storia al capolinea? Showgirl si riavvicina a Balotelli

Come mai sono state eliminate da Instagram le foto che ritraggono Raffaella Fico col suo fidanzato, Gianluca Tozzi. L'ex fiamma di Mario Balotelli è tornata single? Se lo stanno domandando in molti.

Il rotocalco Diva e Donna ha dedicato un articolo sul mistero delle foto scomparse da Instagram, ipotizzando una presunta rottura tra la Fico e Tozzi. Si vocifera che la showgirl si stia vedendo sempre più spesso col suo vecchio amore Balotelli, tra l'altro padre della figlia Pia. E' probabile che il figlio di Umberto Tozzi non abbia gradito il riavvicinamento di Raffaella a Mario.

C'è chi sostiene, tuttavia, che quella tra la Fico e Tozzi sia soltanto una crisi momentanea, visto che i due sono stati visti insieme a Roma.