Roma, turista americano stroncato da monossido di carbonio: caldaia difettosa

Monossido di carbonio killer a Roma. Un turista americano ha perso la vita in un bed and breakfast ubicato in Passeggiata di Ripetta per una fuga di monossido. La moglie, una canadese, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

La vittima aveva 76 anni. Vano il repentino intervento sul posto dei vigili del fuoco e del personale del 118. L'anziano turista era già morto.

Pare che la fuga del monossido di carbonio sia stata dovuta all'avaria della caldaia. La camera dove alloggiavano i turisti, secondo i primi accertamenti, era colma di monossido di carbonio. Disposta l'autopsia sul corpo del 76enne.