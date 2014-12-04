Licata: romena uccisa a colpi di pistola, fidanzato fermato

Alina Condurache, 20enne romena, è stata freddata, ieri sera, con diversi colpi di pistola all'inguine. E' successo a Licata, in provincia di Agrigento.

Il fidanzato della donna, Angelo Azzarello, è stato interrogato per tutta la notte e, alla fine, il sostituto procuratore Andrea Maggioni ha disposto il fermo. Azzarello, 21 anni, avrebbe trucidato la fidanzata perché aveva intenzione di lasciarlo. Questa è la prima ipotesi avanzata dagli inquirenti.

Il cadavere di Alina è stato scoperto da alcuni parenti nei pressi di un'azienda agricola.