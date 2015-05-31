"San Andreas": film apocalittico ed entusiasmante, capolavoro di Peyton

"San Andreas" è un film per certi versi apocalittico ma entusiasmante. Il protagonista vero del film è un sisma di forte intensità in California. In realtà, non è recondita la possibilità che un terremoto del genere possa colpire veramente lo stato americano.

Brad Peyton, il regista di "San Andreas" e il produttore Beau Flynn hanno detto: "Siamo convinti che non si stia facendo abbastanza per mantenere la popolazione vigile in America. Tra l'altro, l'esaurimento dell'acqua sotterranea nella Central Valley californiana, prelevata per scopi agricoli potrebbe provocare terremoti lungo la faglia di Sant'Andrea... Quello che mostriamo nel film sembra così apocalittico ma, oltre a portare il pubblico dritto nell'azione, ci piacerebbe sensibilizzare gli spettatori".