Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"San Andreas": film apocalittico ed entusiasmante, capolavoro di Peyton

Redazione Avatar

di Redazione

31/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

"San Andreas" è un film per certi versi apocalittico ma entusiasmante. Il protagonista vero del film è un sisma di forte intensità in California. In realtà, non è recondita la possibilità che un terremoto del genere possa colpire veramente lo stato americano.

Brad Peyton, il regista di "San Andreas" e il produttore Beau Flynn hanno detto: "Siamo convinti che non si stia facendo abbastanza per mantenere la popolazione vigile in America. Tra l'altro, l'esaurimento dell'acqua sotterranea nella Central Valley californiana, prelevata per scopi agricoli potrebbe provocare terremoti lungo la faglia di Sant'Andrea... Quello che mostriamo nel film sembra così apocalittico ma, oltre a portare il pubblico dritto nell'azione, ci piacerebbe sensibilizzare gli spettatori".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, turista russo derubato da nomadi: bottino di 16mila euro

Articolo Successivo

Solar Impulse 2 volerà 6 giorni consecutivi: decollo in Cina

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018