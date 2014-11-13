Loading...

Roma, violentata nel giorno del 18esimo compleanno: immigrato arrestato

Redazione Avatar

di Redazione

13/11/2014

Una ragazza è stata stuprata proprio nel giorno del suo 18esimo compleanno. E' successo a Roma.

La giovane aveva invitato diverse amiche in una discoteca ma tutte avevano declinato l'invito. Lei, però, non si è rassegnata ed è andata ugualmente nel locale notturno, dove ha incontrato un egiziano. Alla fine della serata, la 18enne, un po' alticcia, ha seguito l'uomo nella sua abitazione e lì è avvenuta la violenza.

A stuprare la giovane, però, non è stato il ragazzo conosciuto in discoteca ma un suo amico, un connazionale con diversi precedenti penali. La ragazza ha detto di essere stata minacciata e quindi di non avere altra scelta.

Il giorno dopo la 18enne si è recato in un consultorio familiare ed ha confessato il tremendo episodio. L'egiziano, alla fine, è stato individuato ed arrestato.

