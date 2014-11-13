Uomini e Donne, spazio al Trono Classico: Jonas Berami e Andrea Cerioli protagonisti

Uomini e Donne - Stavolta Maria De Filippi dà spazio al Trono Classico per soffermarsi sulle storie di Jonas Berami e Andrea Cerioli, dopo una puntata incentrata esclusivamente su Teresa Cilia.

Come si prevedeva, non sono mancati gli attriti tra le corteggiatrici di Jonas e Andrea. Quest'ultimo ha convinto Sharon a tornare in studio, dopo averla seguita addirittura fino ai camerini. Sharon, però, è adirata perché Andrea ha baciato Valentina.

Jonas Berami, invece, ha davanti tre corteggiatrici agguerrite: Noemi, Cinzia e Rama Lila. Jonas, però, sembra prediligere Noemi e Rama Lila; con Cinzia sembra che l'intesa sia finita.

La puntata di ieri di Uomini e Donne è terminata con l'ingresso in studio di nuove corteggiatrici.