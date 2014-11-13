Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomini e Donne, spazio al Trono Classico: Jonas Berami e Andrea Cerioli protagonisti

Redazione Avatar

di Redazione

13/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Uomini e Donne - Stavolta Maria De Filippi dà spazio al Trono Classico per soffermarsi sulle storie di Jonas Berami e Andrea Cerioli, dopo una puntata incentrata esclusivamente su Teresa Cilia.

Come si prevedeva, non sono mancati gli attriti tra le corteggiatrici di Jonas e Andrea. Quest'ultimo ha convinto Sharon a tornare in studio, dopo averla seguita addirittura fino ai camerini. Sharon, però, è adirata perché Andrea ha baciato Valentina.

Jonas Berami, invece, ha davanti tre corteggiatrici agguerrite: Noemi, Cinzia e Rama Lila. Jonas, però, sembra prediligere Noemi e Rama Lila; con Cinzia sembra che l'intesa sia finita.

La puntata di ieri di Uomini e Donne è terminata con l'ingresso in studio di nuove corteggiatrici.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Papa Francesco ordina creazione docce per clochard: massimo sostegno ai poveri

Articolo Successivo

Roma, violentata nel giorno del 18esimo compleanno: immigrato arrestato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020