Cougar mania: donne mature ammaliano ragazzi, fenomeno in crescita

10/02/2015

I giovani italiani sono sempre più attratti dalle donne mature e piacenti, ovvero coloro che sono state ribattezzate cougar o milf.

Secondo un recente sondaggio condotto dal Corriere della Sera, i giovani tra i 20 e i 29 anni sono ammaliati da donne molto più grandi perché determinate, con molta esperienza e, perché no, agiate. Non è strano, oggi, vedere un ragazzo assieme a una cinquantenne. Nel mondo dello spettacolo, poi, è diventato un trend (vedi i toy-boy di Jennifer Lopez e Demi Moore).

Se i giovani preferiscono le cougar, gli over 50, al contrario, adorano le ragazze. Secondo un noto sito di dating, i cinquantenni vorrebbero avere relazioni con donne sui 20 anni.

Ipnosi: alternativa all'anestesia generale, sperimentazione in Francia

Roma, zone a luci rosse serviranno? Prefetto si oppone

