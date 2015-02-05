Loading...

Romania, ponte creato con bottiglie di plastica: regge 200 persone

05/02/2015

In Romania è stato realizzato un ponte di 23 metri con ben 157.000 bottiglie di plastica. Si tratta del ponte più imponente al mondo creato totalmente con plastica riciclata.

Il ponte di plastica si trova a Timisoara ed ha una forma circolare: può sostenere fino a 200 persone. Le bottiglie di plastica sono state raccolte da 500 volontari, spinti dalla voglia di salvare il mondo. Ricordiamo che, ogni anno, finiscono nelle acque di fiumi e oceani ben 269.000 tonnellate di rifiuti.

"L'idea di creare un ponte costruito solo con plastica riciclata è stata di EcoStuff Romania, un'associazione ambientalista da sempre in prima linea su temi come il riciclo, la sostenibilità e l'economia green", sottolinea il sito In a Bottle.

"Stiamo cercando di battere il record del mondo per aumentare la consapevolezza sulle enormi quantità di rifiuti scaricati ogni giorno nei fiumi e negli oceani di tutto il mondo", ha asserito Radu Rusu, presidente di EcoStuff Romania.

