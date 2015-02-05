Loading...

Torino, rapporto 'intimo' rumoroso: inquilino si lamenta e viene accoltellato

05/02/2015

Un 34enne torinese, esausto dei continui rumori provenienti dal piano di sopra, ha iniziato a dare colpi al soffitto con una scopa, chiedendo successivamente al vicino di farla finita.

Il vicino di casa, alla richiesta del 34enne, si è alterato perché l'aveva interrotto nel bel mezzo di un 'rapporto intimo' con la sua partner. I rumori dipendevano proprio da ciò. L'amante 'ardente' ha preso un coltello ed ha colpito il 34enne al gomito, al torace e all'addome.

La vittima è stata subito trasportata al nosocomio di Orbassano. I medici hanno detto che le sue condizioni non sono preoccupanti.

