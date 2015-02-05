Bob Marley, oggi avrebbe spento 70 candeline: mondo lo ricorda
di Redazione
05/02/2015
Avrebbe spento 70 candeline, oggi, Bob Marley, il profeta del reggae. L'artista nacque il 6 febbraio del 1945 a Nine Mile, Saint Ann Parish, ma la sua vita è stata molto breve.
Sebbene Bob abbia vissuto poco, è annoverato tra i più grandi musicisti di sempre: ha rappresentato per il reggae quello che i Beatles sono stati per il pop. Ogni anno, in occasione dell'anniversario della nascita di Marley, vengono organizzati eventi in tutto il mondo. Il reggae deve molto a Bob, visto che ha saputo mescolarlo ad altre musiche e farlo conoscere al mondo intero.
Marley, quest'anno, verrà ricordato anche durante la cerimonia dei Grammy Award. Ricordiamo che la Fondazione Bob Marley ha voluto svelare l'archivio privato del compianto artista.
Articolo Precedente
Romania, ponte creato con bottiglie di plastica: regge 200 persone
Articolo Successivo
Beautiful, Linsey Godfrey finisce sotto auto: gambe rotte
Redazione