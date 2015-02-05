Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bob Marley, oggi avrebbe spento 70 candeline: mondo lo ricorda

Redazione Avatar

di Redazione

05/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Avrebbe spento 70 candeline, oggi, Bob Marley, il profeta del reggae. L'artista nacque il 6 febbraio del 1945 a Nine Mile, Saint Ann Parish, ma la sua vita è stata molto breve.

Sebbene Bob abbia vissuto poco, è annoverato tra i più grandi musicisti di sempre: ha rappresentato per il reggae quello che i Beatles sono stati per il pop. Ogni anno, in occasione dell'anniversario della nascita di Marley, vengono organizzati eventi in tutto il mondo. Il reggae deve molto a Bob, visto che ha saputo mescolarlo ad altre musiche e farlo conoscere al mondo intero.

Marley, quest'anno, verrà ricordato anche durante la cerimonia dei Grammy Award. Ricordiamo che la Fondazione Bob Marley ha voluto svelare l'archivio privato del compianto artista.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Romania, ponte creato con bottiglie di plastica: regge 200 persone

Articolo Successivo

Beautiful, Linsey Godfrey finisce sotto auto: gambe rotte

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016