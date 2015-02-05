Bob Marley, oggi avrebbe spento 70 candeline: mondo lo ricorda

Avrebbe spento 70 candeline, oggi, Bob Marley, il profeta del reggae. L'artista nacque il 6 febbraio del 1945 a Nine Mile, Saint Ann Parish, ma la sua vita è stata molto breve.

Sebbene Bob abbia vissuto poco, è annoverato tra i più grandi musicisti di sempre: ha rappresentato per il reggae quello che i Beatles sono stati per il pop. Ogni anno, in occasione dell'anniversario della nascita di Marley, vengono organizzati eventi in tutto il mondo. Il reggae deve molto a Bob, visto che ha saputo mescolarlo ad altre musiche e farlo conoscere al mondo intero.

Marley, quest'anno, verrà ricordato anche durante la cerimonia dei Grammy Award. Ricordiamo che la Fondazione Bob Marley ha voluto svelare l'archivio privato del compianto artista.