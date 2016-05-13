Rughe addio con pellicola che non fa invecchiare

"Funziona ma è stato un po' deprimente. Non mi ero mai accorto di avere delle borse così evidenti sotto gli occhi".

Il sogno di gran parte delle persone al mondo, specialmente donne, è combattere le rughe, le borse e tipici segni dellache si presentano sul volto. Ebbene, un team di studiosi di Harvard e del Mit hanno ideato una sorta di pellicola che si applica sul viso ed elimina tutti, ma proprio tutti, gli inestetismi e fa apparire più giovani. Dell'importante scoperta si parla abbondantemente nel magazine Nature Materials. La pellicola ideata dagli esperti americani non solo fa sparire rughe, borse ed altri inestetismi ma, dopo l'applicazione, non teme altre sostanze; quindi le donne potranno applicare tranquillamente sul loro volto, ad esempio, creme solari od altro. In futuro, per ringiovanire, non si dovrà più ricorrere aial botox, o a 'ritocchini' vari: basterà una semplice pellicola trasparente da applicare sul volto. Straordinario no? La pellicola 'magica' è formata da silossani, polimeri formati da silicio, alcani e ossigeno che non sono rischiosi per l'uomo, visto che il loro utilizzo è stato autorizzato anche dalla Fda statunitense. I ricercatori americani, però, hanno alterato diverse caratteristiche chimiche dei silossani per creare una pellicola formidabile. Finora la pellicola anti-invecchiamento è stata usata solo per finalità cosmetiche, dimostrandosi ottima per ridurre rughe e sgradevoliAttualmente la Fda non ha dato l'ok per la commercializzazione di tale prodotto perché non ha a disposizione molti dati. Il team di studiosi americani, dunque, dovrà condurre altri test nei prossimi mesi per ottenere nuovi risultati convincenti. Un ricercatore del gruppo di ricerca di Harvard ha rivelato al New York Times di aver sperimentato la pellicola sul suo volto:Chiamatela come volete: pellicola, 'seconda pelle' od altro. Fatto sta che la scoperta fatta dall'equipe americana è sconvolgente. Se la pellicola venisse messa in commercio verrebbero risolti moltissimi problemi. Chi si recherebbe più dal chirurgo estetico per sottoporsi a lunghi e noiosi? Poche donne, certamente, lo farebbero. La 'seconda pelle' made in Usa rende elastica la pelle ed è molto utile anche per eliminare voglie o curare malattie come l'eczema. Quando la pellicola viene applicata al volto o al corpo aderisce perfettamente alla pelle e supporta il tessuto, facendolo apparire più giovane. Il coordinatore della ricerca, Bob Langer, ha spiegato:Dai test condotti in laboratorio è emerso che la pellicola polimerica, che ha uno spessore di 70 millesimi di millimetro, ha ridotto la comparsa di rughe e borse sotto gli occhi ed ha aiutato a trattenere l'umidità in chiazze di pelle secca. Il film è stato ideato per essere applicato la mattina e rimosso, poi, la notte. Nei test pilota, la pellicola ha resistito al normale uso quotidiano. E' stata provata anche da soggetti in piscina. L'esperto Daniel Anderson, che ha contributo a creare l'eccezionale prodotto, ha sottolineato:A differenza dagli attuali rimedi cosmetici, che tendono a mascherare gli inestetismi, la pellicola tende a rendere più elastica la pelle. Allo studio, oltre ai medici, hanno partecipato anche membri di un'azienda di cosmetici. La 'seconda pelle', insomma, sarà ottimale per farci sembrare più giovani ed utilissima per mascherare voglie, proteggere il viso daie trattare i disturbi della pelle come l'eczema. Ora gli scienziati americani puntano a creare una pellicola contenenti farmaci che vengono rilasciati lentamente per curare malattie della pelle o ferite.