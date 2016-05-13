Rughe addio con pellicola che non fa invecchiare
di Redazione
13/05/2016
"Funziona ma è stato un po' deprimente. Non mi ero mai accorto di avere delle borse così evidenti sotto gli occhi".Chiamatela come volete: pellicola, 'seconda pelle' od altro. Fatto sta che la scoperta fatta dall'equipe americana è sconvolgente. Se la pellicola venisse messa in commercio verrebbero risolti moltissimi problemi. Chi si recherebbe più dal chirurgo estetico per sottoporsi a lunghi e noiosi trattamenti per ringiovanire? Poche donne, certamente, lo farebbero. La 'seconda pelle' made in Usa rende elastica la pelle ed è molto utile anche per eliminare voglie o curare malattie come l'eczema. Quando la pellicola viene applicata al volto o al corpo aderisce perfettamente alla pelle e supporta il tessuto, facendolo apparire più giovane. Il coordinatore della ricerca, Bob Langer, ha spiegato:
"Quello che siamo stati in grado di creare è una crema che si può applicare sulla pelle, formando una specie di 'seconda pelle'".Dai test condotti in laboratorio è emerso che la pellicola polimerica, che ha uno spessore di 70 millesimi di millimetro, ha ridotto la comparsa di rughe e borse sotto gli occhi ed ha aiutato a trattenere l'umidità in chiazze di pelle secca. Il film è stato ideato per essere applicato la mattina e rimosso, poi, la notte. Nei test pilota, la pellicola ha resistito al normale uso quotidiano. E' stata provata anche da soggetti in piscina. L'esperto Daniel Anderson, che ha contributo a creare l'eccezionale prodotto, ha sottolineato:
"E' qualcosa che si può indossare per un giorno intero ed anche di più. Dipende dalle forze fisiche impresse sulla zona in cui è applicata. Comunque, dopo averla applicata, non vi accorgerete più di lei".A differenza dagli attuali rimedi cosmetici, che tendono a mascherare gli inestetismi, la pellicola tende a rendere più elastica la pelle. Allo studio, oltre ai medici, hanno partecipato anche membri di un'azienda di cosmetici. La 'seconda pelle', insomma, sarà ottimale per farci sembrare più giovani ed utilissima per mascherare voglie, proteggere il viso dai raggi UV e trattare i disturbi della pelle come l'eczema. Ora gli scienziati americani puntano a creare una pellicola contenenti farmaci che vengono rilasciati lentamente per curare malattie della pelle o ferite.
