The Kolors stasera in concerto a Modena

"Avevamo voglia di rivedere i sorrisi della gente e siamo al lavoro sul nuovo album".

"Sono da considerare una nostra voglia di avere il contatto con le persone che ci seguono e che ci hanno permesso di ottenere tutto ciò. E' il desiderio di tornare a vedere i sorrisi della gente che ci vuole bene e che ci carica di energia prima di iniziare le registrazioni del nuovo album".

"Un mix di sensazioni, tra ritorno a casa e tanta nostalgia. Amici ha una potenza assurda nel serale. E' stato emozionante riprovare quell'ansia e quell'esplosione di adrenalina nello studio. L'anno scorso eravamo un po' etichettati come quelli che portavano la sorpresa in puntata. Spesso Elisa era stupita dalla nostra quantità di idee e cercava di contenerci".

"Michael è la mia icona, il re del pop. Intorno a sé aveva gente davvero preparata. Tanti attribuiscono il suo successo alle capacità di Quincy Jones, ma se tu ascolti le produzioni senza di lui, il talento di Michael si avverte. Può aver imparato da Jones in album come "Thriller" e "Off the Wall", ma "Dangerous" (1991) è tutta un'altra cosa!".

E' passato un anno dal trionfo aded ora i The Kolors fanno il punto della situazione. Un anno di grandi successi per la band capitanata dache il prossimo 16 maggio si esibirà all'Alcatraz di Milano e il 23 all'Atlantico di Roma. Nonostante il considerevole successo, i The Kolors non si sono mai montati la testa. A loro piace solo fare musica, esibirsi dal vivo ed entusiasmare i fan. Niente di più. Il successo è secondario. Intanto l'album "Out" ha incassato il suo quarto platino, segno che la boyband piace moltissimo ai giovanissimi, e non solo. Nel corso di una recente intervista al Tgcom24, i The Kolors hanno confessato:Stash ha dichiarato che le performance live sono tutto per i The Kolors, la linfa vitale, quello che li spinge a fare meglio, a dare il massimo:Il leader della band che l'anno scorso ha trionfato ad Amici ha anticipato che il nuovo tour sarà avvincente, anche perché, diversamente da quello dell'anno scorso, preparato in 6 giorni dopo la vittoria ad Amici, non ci saranno le cover note. Stash ha sottolineato che le prossime performance live dei The Kolors saranno piene di sorprese, visto che hanno avuto più tempo per preparare ilStash e compagni stanno vivendo un momento spettacolare e gongolano per il successo che sta riscuotendo l'album "Out". I The Kolors sono stati ospiti recentemente ad Amici. Com'è stato il ritorno in un programma che ha rappresentato il trampolino di lancio verso il successo?A Stash e colleghi la popolarità non va proprio stretta, non la stigmatizzano, anzi sono contenti di farsi selfie e firmareai fan. Sono lieti di non impiegare più solo 5 minuti ma 50 per comprare lein tabaccheria perché, inevitabilmente, c'è sempre qualcuno che li riconosce e li ferma per un autografo o un selfie. Insomma, la vita dei The Kolors è cambiata: ora non registrano più le demo inma in uno studio vero. La band, negli ultimi mesi, si è recata più volte a Los Angeles: è probabile che in futuro arriverà un disco di 'respiro internazionale', anche se ancora non è stato confermato nulla. A Stash piacerebbe realizzare un album 'internazionale' ma è presto per parlarne. Il leader dei The Kolors è diventato anche un sex symbol per tantissime teenager, complice anche il suoparticolare. Stash manterrà tale chioma? Sì, almeno per le prossime settimane; poi si vedrà. I The Kolors sanno bene che l'artefice del loro successo è il pubblico, i fan, e per questo vogliono ringraziarli con un nuovo tour, che si preannuncia straordinario: appuntamento, stasera, auna sorta di data zero dei due concerti a Milano e Roma. Stash fa musica pernon per denaro, un po' come il suo mito,, di cui si è fatto un tatuaggio sul braccio: